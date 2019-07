31 jul 2019 Kamila Barca

'Ven a cenar conmigo' se ha convertido en el punto de encuentro más controvertido hasta el momento. Loles León, Rosa Benito, Irma Soriano y Belinda Washington han hecho de una cena cualquiera el mejor punto de encuentro entre mujeres experimentadas y naturalizando muchos de los problemas de los que no nos atrevemos a hablar.

En este caso ha sido Loles que tras una tímida pregunta de Rosa Benito confesó uno de sus retoques estéticos y saludables que se ha hecho y que no sólo desató las risas e hizo pasar un buen momento a sus compañeras sino que dio una lección a todas las mujeres. "¿Tú te hiciste algo en el co?", le decía Rosa sin terminar la pregunta, refiriéndose a sus zonas íntimas entre risas pero con ganas de saber del tema.

Y Loles, con toda su naturalidad le contesto: "Yo me lo hidraté. Yo tengo que explicar bien esto", y allá que fue a explicarlo con todos los detalles. "Es un láser que te hidrata la vagina y todo. Cuando ya después de la menopausia todo se reseca mucho y se queda muy endurecido", explicaba mientras alguna asentía y comprendía a qué se refería su compañera.

"El láser que es hidratación. Son tres sesiones o cuatro. Yo he notado mucho gusto luego, mucho placer. Antes sí que me dolía de tanta sequedad pero hasta ahora no", explicaba sobre el procedimiento del tratamiento. "Tenemos que hablar de estas cosas porque son nuestras cosas. Las cosas que tenemos las mujeres", decía mientras Belinda le apoyaba con un "y naturalizarlo".

Y después de escuchar a Irma decir que no lo sabía y que se lo apuntaba para la semana que viene, Loles llegó a la mejor reflexión hasta entonces: "Y lo mejor que te puede pasar es que llegues a sentir estas cosas. Lo agradezco en el alma". ¡Bra-vo!

