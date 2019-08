1 ago 2019

El pasado mes de febrero salió a la luz ese amor clandestino que mantenían Malú y Albert Rivera. No era momento de que aparecieran juntos con las Elecciones Generales a la vuelta de la esquina. Meses después, les veíamos, en unas imágenes ofrecidas por Telecinco, juntos. Eso sí, no se tardaría en hablar de crisis alegando que la cantante no estaría dispuesta a tragar con todas las exigencias impuestas por el equipo del político.

Pero no. Albert pasó unos días ingresado y, a su salida del hospital, ahí estaba Malú. Con una camiseta en la que se podía leer bien grande la palabra 'love' -amor-. Y no solo eso, sino que aseguran que estarían a punto de dar un paso más en la relación e irse a vivir juntos.

La artista habría puesto a la venta su casa de 800 metros cuadrados -400 construidos y otros 400 de parcela sin construir- de Majadahonda, lo que evidenciaría que su marcha a casa de su pareja podría producirse en cualquier momento. Una transacción, por cierto, por la que Malú pediría aproximadamente un millón de euros.

Era en 'El programa de verano' donde Nuria Chavero aseguraba que los planes de la pareja pasan por irse a vivir juntos ya y formalizar lo que ya es una vida completamente familiar. De hecho, la última vez que han sido vistos, estaban cenando, con total naturalidad, con la hija del líder de Ciudadanos.

Es más, son muchos los momentos que ella pasa en la casa que Rivera tiene alquilada en Pozuelo de Alarcón, pero el hecho de que se desprenda del chalé es la muestra más que significativa de que, lejos de haber crisis, buscan afianzarse.

