Casi un año después del accidente doméstico que sufrió Manu Tenorio en su casa cuando saltaron los plomos dejándole quemaduras en cara y cuerpo, de las cuales ha tenido que ser operado, ha decidido disfrutar de unos maravillosos días junto a su familia en uno de sus lugares favoritos, las playas de Formentera.

Felices pero cargados, a la familia de Manu no le falta de nada, nevera para la sed y el hambre, toallas, mochilas repletas de 'kit de playa', y como no podía fallar en días así, las colchonetas hinchables. Su pequeño no se ha separado ni un momento de la gran colchoneta de 'Nemo' con la que carga.

Manu Tenorio está más que feliz, y es que parece que toda época amarga la dejo atrás, ya lo demostró hace un par de días compartiendo recuerdos y cena con sus excompañeros de 'Operación Triunfo', Chenoa y Gisela.

Feliz Verano Manu, disfrútalo al máximo.

