10 mar 2019

Qué gusto reencontrarme con Manu Tenorio, al que no veía desde hacía meses, y verle tan bien y tan recuperado del tremendo accidente doméstico que sufrió este pasado verano…

Corazón ¿Todo controlado, Manu?

Manu Tenorio Casi, casi estoy al cien por cien. Ya quedan pocas secuelas. El brazo izquierdo es el que me está costando más recuperar y la verdad es que no entiendo por qué. En las manos también me queda algún residuo todavía, pero ahí estamos, luchando.

C. Me está hablando de recuperación física pero, ¿psicológicamente también está superado?

M. T. Yo diría que lo enfrenté todo con mucha entereza. No suelo amilanarme ante circunstancias así, aunque tengo que confesarte que fue durísimo. Lo bueno es que he contado en todo momento con el apoyo constante de mi familia y el soporte emocional es importantísimo, es determinante para salir adelante. Mi mujer, además, es una tía, como bien sabes, con muchísima fuerza y con una energía tremenda y, al final, eso se contagia.

C. Podemos decir entonces, que ya ha recuperado su vida…

M. T. Sí, absolutamente. La verdad es que yo, a los 15 días, tenía un concierto programado en Marrakech y no quise permitir que un accidente trastocara mis planes. Me lo tomé como una batalla personal. Y mira que iba con los brazos grapados y vendados y dopado hasta las orejas (risas), pero tiré ‘p’alante’… Ahora tengo que decirte que, cuando lo pienso, todavía no sé cómo lo hice.

C. ¿Recuerda ese momento de volver a subir a un escenario, con todo el público arropándole?

M. T. Fue muy emotivo, pero fue más emocionante todavía el hecho de volver a un estudio de grabación, con mis compañeros, relajado y sin la tensión del concierto. Ahí es cuando me di cuenta de que estaba retomando, por fin, la normalidad y de que había pasado lo peor.

C. ¿Cómo cambia la perspectiva de la vida, en general, cuando sucede algo así?

M. T. Es una sacudida bastante importante, y no solo a nivel eléctrico (risas), sino también a nivel personal. La lectura que yo he hecho de todo esto es que somos muy vulnerables, porque cualquier día puede pasar algo que se salga de lo corriente y de que todo es susceptible de pegar un giro de 180 grados, en un momento, sin darte cuenta.

C. Es inevitable ser conscientes cada día de lo afortunados que somos…

M. T. Es que, gracias a Dios, dentro de todo lo que sucedió, yo tuve mucha suerte. Y me considero un hombre muy afortunado.

C. Aunque eso es algo que siempre ha tenido claro, ¿no?

M. T. La felicidad en la vida consiste en reconocer, diariamente, las cosas de las que disfrutamos. No quiero maquillar mi vida, porque también llevo mucha lucha diaria y desarrollo mucho esfuerzo para estar donde estoy, porque el negocio de la música es duro, pero, a pesar de esa lucha, no dejas de ser consciente de que eres una persona afortunada.

Mi single es un homenaje a las mujeres y su espíritu de superación"

C. Quizás tener los pies en el suelo es lo que le ha llevado a ser un hombre comprometido con muchas causas…

M. T. Es que yo creo que la solidaridad no es una opción, sino una obligación que debemos tener todos. Además, cuando tienes un hijo, quieres que crezca en un mundo generoso, un mundo que no sea egoísta, y para eso, tienes que predicar con el ejemplo.

C. Ha colaborado con la Fundación Sandra Ibarra…

M. T. Eso fue hace unos años. Y, ¿qué puedo decir de Sandra? Es una mujer estupenda, con un compromiso extraordinario.

C. Sé que le preocupa, y mucho, la mujer, especialmente el maltrato…

M. T. ¡Claro! Y en colaboración con Asisa hice varios conciertos para dar a conocer las unidades de la mujer y en ellos hemos cedido algunas entradas para una Asociación que tienen allí, en Andalucía, la Fundación Ana Bella, que cuida de mujeres maltratadas, dándoles una cobertura, atendiéndolas y proporcionándoles apoyo moral. Es una iniciativa preciosa.

C. Ha ayudado a recaudar fondos para atender a niños con problemas de audición o con discapacidades físicas.

M. T. Y estamos preparando un concierto para dentro de poco.

C. Y es padrino, junto a Margarita Vargas, de un proyecto de la Fundación Querer, para construir ‘El cole de Celia y Pepe’…

M. T. Hemos organizado algunas cenas para recaudar dinero para esta Fundación que trata de encontrar solución a enfermedades neurológicas que padecen algunos niños. Presentamos la camiseta solidaria, en la que colaboró la marca: The Extreme Collection, que se portó genial. Como padrino que soy, cuando me llaman, acudo, porque invertir tu tiempo ayudando a los demás, es algo maravilloso. No hay nada peor que perder el tiempo en algo que no tenga sentido.

C. Ha colaborado con la Fundación Menudos Corazones.

M. T. Es verdad. Me alegra que me lo recuerdes, porque creo que estamos aquí para eso, para poder ayudar en la medida de lo posible. Lo cierto es que vivimos en una sociedad en la que salir adelante no es fácil, sobre todo para algunos, por eso es casi una obligación echar una mano siempre que se pueda.

Ana García Lozano junto a Manu Tenorio.

C. Cuando uno es padre, vive los problemas de los niños de otra manera, ¿no?

M. T. Totalmente. Tengo a alguien muy cercano que tiene un niño con problemas y no puedo evitar ponerme en su piel. Difícilmente puede pasarte algo peor que el hecho de tener un hijo enfermo. El umbral del dolor, ahí, no creo que tenga límites.

C. ¿Cuántos años tiene su hijo Pedro?

M. T. 5 añitos.

C. Físicamente es igual que su papá, ¿se parece también en el carácter?

M. T. Es ‘cabezoncete’ y terco. Yo soy cabezón y mi mujer es terca, así que ahí se produce una mezcla que, para muchas cosas, es bastante práctica, pero también desgasta mucho, preguntándote, siempre si estarás en lo cierto. Y lo sé por experiencia.

C. ¿Pedro apunta maneras en la canción?

M. T. La verdad es que está muy pesado con la música, pero yo intento no influirle mucho, porque no quiero crear en él falsas expectativas. Quiero que el niño crezca en un entorno familiar saludable, a todos los niveles, y si algún día quiere dedicarse a la música y, sobre todo, si apunta aptitudes, yo le apoyaré. De hecho, estas Navidades le regalaron un micro con una guitarra y ni te cuento la guerra que ha dado… Además, le escucho en su habitación, diciendo: ‘gracias, gracias querido público…’ (risas) y yo le digo: ‘pero, tío, ¿tú de qué vas?’… La verdad es que tiene mucho don de gentes.

C. ¿Cuándo supo usted que quería dedicarse a la canción?

M. T. Muy pronto.

C. Han pasado ya 17 años de aquella primera promoción de OT… Cuando echa la vista atrás, ¿qué ve? ¿Cómo ha sido el camino: duro, llano, con alguna piedra…?

M. T. Yo, como bien sabes, soy optimista, pero el optimismo también es un ejercicio de voluntad, porque a veces no es una piedra, en realidad muchas son las que hay en el camino. Como te decía antes, tampoco me gusta maquillar la realidad y hay que ser franco. Hoy en día, con las redes sociales, puedes llegar a todo el mundo, pero al gestionar y producir tú tu propio trabajo, el techo lo tienes más cerca de la cabeza, y cuando no tienes el apoyo de una multinacional, todo cuesta más. Pero, a día de hoy, seguimos en la brecha y yo estoy muy contento.

C. En marzo publicó su sexto disco: 'Colección indefinida' y, ahora, se encuentra promocionando el single: 'Llevo tu luz'.

M. T. Llevo tu luz es una canción que para mí tiene mucho compromiso emocional porque está dedicada a las mujeres, ya que ellas han sido un gran referente en mi vida, por su espíritu de superación y por su compromiso. Además, yo he crecido en un hogar matriarcal: madre, hermana, abuela... y ahora, mi esposa. Y creo, de verdad, que las mujeres siempre han sacado de mí lo mejor.

C. Pues, le falta la hija…

M. T. (Risas). No, eso no puede ser.

C. ¿Por qué?

M. T. Pues porque si ya mi hijo me tiene chiflado, imagínate una niña… ¡Qué locura! Me iba a levantar la tapa de los sesos… pero de amor, por supuesto.

