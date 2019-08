1 ago 2019

Afortunada en el amor, pero parece que no tanto en el trabajo. Al menos, no en los resultados, en términos de audiencia y crítica obtenidos por sus últimos trabajos. Paula Echevarría no le ha reportado a Mediaset el éxito -y dinero- esperado cuando firmaron aquel contrato en exclusividad hace dos años. La hemos llegado a ver, incluso, visitando la casa de 'Gran Hermano', algo que un pasado cercano no hubiésemos ni imaginado.

Ni la película 'Ola de crímenes' ni la serie 'Los nuestros' han recibido alabanzas ni el respaldo del público, por lo que desde el grupo de medios le van a dar una última oportunidad. Protagonizará la miniserie 'Después del amor', una ficción para la que se había pensado en un primer momento en Blanca Suárez.

Mientras se habla de esta especie de ultimátum, ella sigue disfrutando de sus días de relax al lado de Miguel Torres en Italia. Aunque es cierto que, según comenzaron a circular los rumores en este sentido, llamó a Paolo Vasile para preguntarle si había pasado algo de lo que ella no se hubiese enterado.

Lo cierto es que, en las últimas semanas, no paran de salir informaciones sobre ella que, harta, se ha encargado de desmentir. En su próxima comparecencia pública estaremos atentos para ver qué opinión le merece este cuestionamiento sin límites de su faceta como actriz que ya había dejado más que demostrada en éxitos como 'Gran Reserva' o 'Velvet'.

