30 jul 2019

El viaje que se está marcando Paula Echevarría por Italia nos está dando para mucho. La actriz comparte diariamente todos los lugares que visita, las comidas que disfruta, su compañía (su pareja Miguel Torres) y, por supuesto, sus looks. Nos ha enseñado las sandalias rebajadas de Mango, el vestido ibicenco que necesitamos en verano e incluso el bikini que le ha copiado a Chiara Ferragni. Pero con su última publicación nos ha dado una lección de estilo que sí, ya estamos pensando en copiarle.

Esta vez, Paula ha compartido una selección de imágenes de su estancia en Capri. La ciudad italiana ha gustado tanto a la actriz que no ha dudado en fotografiarse en sus calles y monumentos más reconocidos. Unas imágenes en las que la hemos podido ver a con un conjunto negro muy mono de Charo Ruiz Ibiza, al que Echevarría ha sacado muchísimo partido gracias a los bonitos complementos que ha utilizado.

El conjunto de la firma ibicenca está formado por una mini falda (229 euros) y un top crop con volantes (197 euros). Un total look negro que la actriz combinó con un bolso cruzado de colores de Dolce&Gabbana a juego con unas sandalias planas de una firma italiana llamada Antica Sartoria. Además, Paula añadió unos pendientes XXL en forma de ancla con cristales de Swarovski de Fetiche Suances (169 euros).

Con estos complementos Paula no solo ha demostrado cómo convertir un look sencillo y sobrio en uno colorido y original, si no que también ha dado una lección de estilo al enseñarnos una forma de hacer de un estilismo cómodo de día, uno perfecto para la noche.

