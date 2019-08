1 ago 2019 Kamila Barca

Dani Martín ha seguido una estrategia clave en su carrera musical: hacer partícipes a sus seguidores de su creación musical. Un gesto precioso que viene de la mano de uno más bonito todavía: enviar cartas a personas que significan mucho para nosotros. Dando su correo postal (más abajo) ha pedido que hagan algo muy especial.

"Hola a todos. Hoy estoy muy contento. He recibido una carta. No sé si todo el mundo sabe qué es una carta. Pero hay gente que sigue mandando cartas y me parece precioso", decía Dani Martín en uno de los vídeos que publica en su Instagram y compartía qué era lo que le habían escrito exactamente.

"Hola Dani, ¿Qué tal? Yo muy bien. Yo estoy a punto de acabar el colegio, la verdad es que tengo muchas ganas de verano, me voy a ir de campamentos y al concierto de Leiva. Ya sé que vas a sacar un disco, y me gustaría proponerte que escribieras una canción sin estribillo, como la de 'Bohemian Rapsody', estaría chulo. Espero que dentro de poco podamos escuchar una canción tuya pronto, Muchos ánimos para el disco, un abrazo", decía la carta de la niña que se llama Julia.

"Siento decepcionarte y decirte que todas las canciones del disco tienen estribillo pero hay una que se llama Julia", le respondía él en sus redes sociales y para su sorpresa volvía a recibir una carta de la pequeña. Es entonces cuando le ha venido la inspiración y ha pedido algo loco en pleno siglo XXI.

"Se me ha ocurrido la idea de que a partir de ahora me empecéis a enviar cartas (los que queráis) y me contéis cosas. Me hagáis preguntas sobre el disco. Que me sugiráis nombres del disco, gira, canciones y lo que os dé la gana", decía en otro vídeo rescatando que la historia de Julia no acaba y le ha escrito otra carta para darle las gracias.

