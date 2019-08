2 ago 2019

"A veces estoy tan metida en la vorágine del día a día que no disfruto bien de todas las cosas buenas que me pasan. Me gustaría parar y saborear bien este momento tan dulce que, por el cansancio y el estrés, a veces no puedo, pero podré. El primer paso es darme cuenta". Eso escribía hace unos días Cristina Pedroche en Instagram.

Por fortuna para ella, ahora dispone de casi un mes de vacaciones, del que pasará buena parte en Asia, un continente del que su marido es un enamorado. Allí asegura que lo que van a hacer es «desconectar, comer rico y recargar pilas, que septiembre viene fuerte».

Pedroche, casada con Dabiz Muñoz desde hace casi cuatro años, ha sabido encontrarle el gusto a la gastronomía y ya hace sus pinitos. De hecho hace unos días estuvo en Madrid ejerciendo como chef en un show cooking para Pescanova. "Estoy nerviosa, porque una cosa es cocinar un poco de cualquier manera en casa y otra cosa es hacerlo aquí, pero he estado practicando", confesaba a los medios durante la convocatoria.

"Soy un desastre y no me gusta cocinar, me gusta más comer", decía entre risas. De hecho, se definía como la "probadora oficial" del restaurante de su marido. Pero confiesa que, aunque no le gusta demasiado ponerse a los fogones, se esfuerza en "invertir un poco de tiempo en aprender cositas básicas para que las cosas estén ricas".

