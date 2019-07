26 jul 2019

La verdad es que muchas veces no nos terminan de convencer los looks televisivos de Cristina Pedroche: aunque ella lo defiende todo súper bien y podría sacarle partido hasta a una bolsa de plástico, en ocasiones no terminamos de verlos fuera de la tele, donde todo tiene que ser doblemente llamativo para no terminar confundido con el decorado. No es elcaso que nos ocupa. Este conjunto con estampado tropical es tan, tan bonito, que resulta perfecto en un plató, en la calle, en la playa o donde te lo pongas. Todo un acierto de Capriche, la firma que suele proporcionar a la presentadora sus looks televisivos.

El conjunto de top corto y short con vuelo de la firma Capriche que lleva Cristina Pedroche. pinit INSTAGRAM

La presentadora y colaboradora de Zapeando está deslumbrante con este look tropical, rematado con mucho acierto con unos espectaculares zapatos de tacón altísimo en azul pastel. Se trata de una camisa corta y anudada y un pantalón corto a juego, que se beneficia muchísimo de un patrón con ligero vuelo. Cristina no puede estar más sexy y el pantalón no puede ser mas cuqui.

Detalle del conjunto tropical de Capriche que ha elegido Cristina Pedroche. pinit CAPRICHE

Si te han entrado unas ganas irreprimibles de comprarte todo el look, no tenemos muy buenas noticias. El pantalón corto ha agotado en la tienda online de Capriche a las pocas horas de salir en televisión. Aún está disponible la camisa (29,90 euros), aunque sin el short no tiene tanta gracia, la verdad. Esperemos que la marca tome nota de la demanda y se decida a volver a reponer todo el conjunto en tienda. Es que lo necesitamos.