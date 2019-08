2 ago 2019 Kamila Barca

Compartir en google plus

Qué puedes esperar de una mujer empoderada y triunfadora como Eva Longoria cuando tiene un hijo. Los momentos más difíciles de la actriz en los inicios de su maternidad, además de las duras confesiones que hizo sobre su cuerpo, fueron por culpa de su trabajo. Con el que, a su vez, está muy agradecida por estos momentos que les tocó vivir.

A sólo dos meses de que su pequeño naciese, Eva estaba inmersa en el proyecto de 'Dora la exploradora'. El nacimiento no le frenó para que dejase de trabajar, al contrario, compaginó las dos cosas hasta el punto de amamantar a su hijo en pleno rodaje. ¡En la jungla! Sí, sí. Eva Longoria se llevó a su pequeño Santiago a una de las auténticas junglas donde tenía que grabar y allí compaginó sus labores como madre y artista.

"Creo que fue la primera vez que he tenido que interpretar a una madre siendo ya madre. Santiago era todavía muy pequeño y estaba en plena lactancia, así que le tenía que alimentar en el mismo set de rodaje, en la jungla donde rodamos buena parte del filme", confesaba en el portal 'Extra TV'. Y es que ella misma considera que hay que darle visibilidad:

"Es muy importante para dar mayor visibilidad, y esa es la principal razón por la que quise hacer la película. Es auténticamente latina que no necesitó de 'cupos' para que resultara verdaderamente inclusiva. Es simple y llanamente Dora, que es hispana, y por eso sus padres y su mejor amigo son latinos también. No ha sido nada forzado, sino producto del sentido común" explicaba.

Los bebés destrozan tu cuerpo" Eva Longoria

Todo esto respecto a su trabajo y después de afrontar los cambios más duros: los de su cuerpo. "Todo me resulta incómodo. Y no estoy hablando solo de la tripa. La verdad es que todo aumenta de tamaño. Jamás había visto mis muslos tan grandes, mis pechos...No paran de interponerse en mi camino, es duro. Los bebés destrozan tu cuerpo", confesaba ella misma. Eva es un ejemplo indiscutible a seguir.

Más noticias sobre Eva Longoria

- Eva Longoria revela sus problemas con el embarazo: "Los bebés destrozan tu cuerpo"

- Eva Longoria ha bautizado a su hijo (y las fotos no pueden ser más tiernas)

- Eva Longoria comparte la primera fotografía de su bebé