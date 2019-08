2 ago 2019

Va a llegar un punto en el que los famosos no van a saber qué colgar y qué no en sus redes sociales, porque parece que hay quienes están esperando agazapados ese resquicio por el colarse para atacar. Pilar Rubio lo ha comprobado de nuevo con una de las últimas imágenes que ha considerado compartir en Instagram.

La presentadora salió a cenar y el menú era algo poco habitual, aunque su precio sea bastante asequible -24 euros-. Su hamburguesa con una lámina de oro ha servido para polemizar y para que se genere un auténtico debate en su red social.

"¡Hamburguesa con lámina de oro! Dicen que es la que toman los rock. A ver si se nos pega algo", era el pequeño mensaje con el que acompañaba a la foto antes de hincarle el diente a la hamburguesa.

Los comentarios, en su mayoría, eran bastante críticos con ella. "La gente pasando hambre y tú enseñando esa foto no", "Está claro que te puedes gastar tu dinero en lo que quieras, pero presumir de comer oro me parece un poco fuerte", "Qué tristeza, gente que no tiene para comer…", "La madre que os parió. La gente muriéndose de hambre y mientras vosotros comiendo oro", son algunas de las críticas recibidas.

Quizás, si todos los que se han atrevido a sacar espuma por la boca de esta manera supieran que el Hard Rock Café de Madrid, lugar donde cenó Pilar, dona un euro de los 24 que cuesta la hamburguesa a Acción contra el hambre, se hubiesen pensado dos veces hacer ese tipo de comentarios.

