Isabel Pantoja cumple años por todo lo alto. Acaba de salir de la isla de Honduras sincerándose con toda la audiencia tanto sobre su enfermedad como sus diversos enfrentamientos. Le han organizado un fiestón, al que ya nos gustaría ir a todas, y, además de las non gratas sorpresas, ha recibido una que va a hacer inolvidable su 63 cumpleaños.

Después de salir a la luz la lista de los VIPS invitados a su cumpleaños con los que acaba de compartir unos pocos metros cuadrados, la primera sorpresa la lleva uno de ellos. Y es que Violeta, la que se rumoreaba que le había dado la lata de choped, va a ir a Fabio y al parecer, la tonadillera no sabe nada. "Vamos a desvelar dos de las sorpresas que va a recibir esta tarde", decían en 'Sálvame' anunciando que la segunda le iba a quitar protagonismo a la primera.

"La primera sorpresa es Violeta, compañera de Isabel Pantoja en Honduras", explicaban y ponían un audio, hasta ahora secreto donde Violeta confesa que es una sorpresa su aparición allí. "Sí, voy con mi chico. Es Kiko el que ha organizado todo. Creo que es una sorpresa, o sea que no digáis nada. Secreto, ¿vale? 'Top secret' que es sorpresa. Que se lo merece", contaba ella en el mood Violeta confidencias y 'pinky promise'.

Pero la mejor sorpresa está ya en Cantora e Isabel Pantoja no cabe dentro de tanta felicidad. "Le van a regalar un perrito. Isabel está como loca y no la ha visto todavía. Imagínate cuando la vea. Me ha llamado antes llorando por su perrita, que la quiere ya. Y se va a llamar como la que tiene ahora. Se va a llamar Sisí porque el bicho maltés que tiene, la pobre mía, ya está ciega, sorda y me imagino que la quedará muy poquito", cuenta el mismo hombre que entró a la pequeña cachorrita por la puerta grande de la finca.

La primera Sisi se la regaló Jorge Javier Vázquez, y esta Kiko Rivera. De hecho, cabe destacar como apuntaba Mila Ximénez en 'Sálvame': "Kiko ha organizado la fiesta para su madre, está claro". Y respecto a llevar el mismo nombre las dos Sisi, es un ejercicio de superación para una de las pérdidas. "A mí eso me parece feo", sentencia Belén Ro.

