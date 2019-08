2 ago 2019

Ha sido uno de los grandes temas de las últimas dos semanas. Tras ver cómo Isabel Pantoja y Omar Montes trababan una bonita amistad en la isla de 'Supervivientes 2019', no eran pocos los que incidían en el morbo que tendría que la tonadillera le invitara a Cantora a su cumpleaños y allí se diese de bruces con su ex, Chabelita.

En los últimos días se había dicho que no. Que no iría. Se explicó que habría una primera fiesta el día 1 de agosto, más familiar, y una segunda el día 2, con sus compañeros del 'reality'. La propia Chabelita sostuvo esta tesis e indicó que ya le había dicho a su madre lo desagradable que le resultaría tener que compartir espacio con su ex, máxime cuando ella llevaría a su pareja, Asraf Beno.

Omar Montes estuvo ayer en Cantora. La Pantoja hizo lo que le pareció oportuno, que para eso es su casa, y el ganador de 'Supervivientes' y su máximo apoyo para llegar casi hasta el último día de concurso, apareció por allí y se armó el lío...

Tuvieron un encontronazo provocado por el regalo que el cantante le llevaba a Isabel. Según contaba el reportero de 'Sálvame' Omar Suárez, este no era otro que "una foto muy antigua en forma de cuadro en la que aparecen Paquirri, Isabel Pantoja y Kiko Rivera de pequeño". Fue entonces cuando empezó una bronca en la que Chabelita estuvo respaldada por su novio y Montes por el resto de supervivientes presentes en la fiesta, entre ellos, Dakota, Fabio y Violeta.

No contentos con esto, parece ser que durante la fiesta sonaron un par de temas de Omar, algo que tampoco le hizo ni pizca de gracia a Chabelita, que no daba crédito a la traición a la que estaba siendo sometida por parte de su propia madre y se marchaba junto con Asraf a otro rincón de la finca.

Que Isabel parece haberle echado un pulso a la niña es evidente. Que Chabelita ahora tiene material suficiente para hacer su enésima exclusiva y hacer hucha, no lo es menos. Permanezcan a la espera.

