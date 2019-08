3 ago 2019 Kamila Barca

¡Cada vez va quedando menos! Aunque Laura Escanes piense que se nos está pasando lento como compartía en sus stories, la verdad es que lo vivimos tan intensamente junto a ella que también ha pasado el tiempo volando. Tiempo que ha tenido también sus contras. La influencer ha aprovechado un "preguntas y respuestas" de Instagram y ha confesado uno de los peores momentos de su embarazo con el que todas podemos empatizar.

Uno de sus seguidores le preguntaba "cuál ha sido el síntoma más fuerte o duro que ha vivido durante el embarazo" y ella no ha dudado en destacar uno de todos. "Hasta ahora lo más duro han sido las migrañas. Lo he pasado bastante mal, pero por suerte desaparecieron a partir del segundo trimestre", confiesa.

Si de por sí las migrañas son complicadas, durante el embarazo no nos queremos ni imaginar. Pero Laura disfruta de Roma dentro de sí casi tanto como cuando nazca. Y así lo ha confirmado rectificando a uno de sus 'followers' que insinuaba que estaba obsesionada: "No es obsesión, es fascinación. Nunca sabes si vas a volver a pasar por esto alguna vez y lo estoy disfrutando como si fuera la única". ¡Cómo no! Y nosotras contigo.

"Por cierto, se me está pasando volando", decía la instagramer que asegura que la habitación de Roma nos va a encantar y que aunque no vayamos a conocerla, de momento, tenemos que reconocer que estamos ansiosos de que se acerque la fecha. Estiman que el día podría ser el 29 de septiembre y parece que fue ayer cuando, tanto ella como Risto, daban temerosos y un poco presionados la grandísima noticia.

