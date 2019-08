4 ago 2019

Compartir en google plus

¡En menos de un mes! Han pillado a Dakota Johnson y Chris Martin juntos de nuevo- Todo esto después de que se especulase que su relación había llegado a su fin y ambos habían decidido tomar caminos separados. ¿Para llegar al mismo sitio?

Una fuente comentaba para 'The Sun' la ruptura inesperada: "Se habló de compromiso, pero ahora él dice que se han ido por caminos separados, lo que ha sido una verdadera sorpresa para todos". Y el pesar que no volveríamos a ver con el ‘mood’ familiar a Dakota con Gwyneth Paltrow también dejaba con mal sabor de boca.

Más que nada, no seas una idiota" Dakota Johnson

Todo parecía idílico hasta que llegaron las malas noticias. ¡Malas que ahora no lo son tanto! Ellos siguen, como era de esperar, sin decir absolutamente nada al respecto pero les han pillado y en actos públicos. Es decir, Dakota Johnson y Chris Martin han asistido como pareja a eventos en los que se esperaba confirmar la reciente ruptura.

Según la revista 'Us Weekly', la pareja se reencontró con el fin de arreglar sus diferencias y, cuando menos lo esperaban aparecieron juntos dos noches en Los Ángeles en estrenos muy importantes para la actriz. La primera de ellas el 31 de julio en la fiesta de fin de rodaje de 'Covers'. Y sólo una noche después volvieron a aparecer en la 'premiere' de 'The Peanut Butter Falcon' que es protagonizada por Johnson y que está a punto de estrenarse.

Visto lo visto la historia de amor continúa y esperemos que no nos den otra non grata sorpresa. "Más que nada, no seas una idiota", decía Dakota en su discurso admitiendo que era uno de los mejores consejos que le habían dado su madre y abuela. ¿Será una indirecta al posible fin y pérdida de su relación con Chris Martin?

Más noticias sobre Dakota Johnson

- Dakota Johnson y Chris Martin han roto

- Dakota Johnson, la actriz que sentía demasiado

- Dakota Johnson tuvo que ir a terapia después de rodar '50 sombras de Grey'