17 jun 2019

Su relación no se ha caracterizado por dejar grandes titulares ni por muestras de cariño en público. Y ya no habrá más. Al menos, de momento. Dakota Johnson y Chris Martin han puesto punto y final a un noviazgo que ha durado unos dos años y que han tratado de llevar con la mayor de las discreciones.

Ha sido el diario británico 'The Sun' quien ha publicado la información, reflejando en sus páginas las palabras de una persona muy cercana a la expareja: "Se habló de compromiso, pero ahora él dice que se han ido por caminos separados, lo que ha sido una verdadera sorpresa para todo".

Unas palabras que dejan entrever que ha sido el cantante de Coldplay el que ha dado el paso al frente para que la relación toque a su fin. Algo que ha llamado mucho la atención, puesto que no hace mucho él se había comprado una casa en Malibú para compartirla con ella y hace unos meses se hablaba de compromiso de boda. Pero los acontecimientos han dado un giro inesperado.

Lo que no sabemos es si se romperá también esa amistad que unía a Dakota con Gwyneth Paltrow, ex del artista, con quien ha demostrado tener muy buena relación durante todo este tiempo que ha durado un noviazgo que no tiene pinta de tener una segunda parte. O sí. Ya saben que con las 'celebrities' nunca se sabe.

