6 ago 2019

Angelina Jolie es una mujer comprometida con numerosas causas solidarias y, ahora, aprovechando que está próximo el estreno de la siguiente parte de 'Maléfica', donde ella es protagonista, ha aprovechado la oportunidad que le ha brindado la edición británica de la revista 'Elle' para escribir un artículo que es un auténtico alegato feminista que reivindica la rebelión de las mujeres.

"Las mujeres malvadas son solo mujeres que están cansadas de la injusticia y el abuso. Que se niegan a seguir las reglas y códigos que no creen que sean lo mejor para ellas o sus familias", sentencia la actriz en esas líneas que ya están dando la vuelta al mundo, añadiendo la necesidad de alzar la voz aún sabiendo que hay riesgos: "Mujeres que no renunciarán a su voz y sus derechos incluso a riesgo de muerte, encarcelamiento o rechazo por parte de sus familias y comunidades. Es esa maldad por la que el mundo necesita mujeres malvadas".

Jolie habla de las diferencias culturales y de cómo, en algunos lugares, las mujeres no pueden manifestar su arte en público: "Es tan ridículo que casi parece gracioso, hasta que consideras que una mujer que baila o canta en público es vista como ilegal o indecente en muchos países hoy en día". Y pone que ejemplo a "las niñas iraníes que publican videos de sí mismas bailando desafían lo que la ley y el dogma religioso del país todavía consideran un comportamiento inaceptable para las mujeres, seis siglos después".

Si hubiera vivido en otra época, me habrían quemado en la hoguera por ser yo misma"

Es más, da un paso más y se pone ella como ejemplo, siendo consciente de que, si hubiese nacido en otro lugar, podría haber corrido mala suerte solo por ser ella misma. "Si hubiera vivido en épocas anteriores, podrían haberme quemado en la hoguera muchas veces simplemente por ser yo misma", son sus palabras.

"Es sorprendente la frecuencia con que las mujeres que se postulan para cargos políticos en países democráticos son descritas como brujas. Reúna a un grupo de mujeres fuertes, y en poco tiempo alguien las calificará de 'aquelarre', el término técnico para una reunión de brujas que se reúnen por la noche para relacionarse con el diablo", reflexiona. Y añade al respecto: "Las mujeres que defienden los derechos humanos en muchos países todavía son etiquetadas como 'desviadas', 'malas madres', 'difíciles' o 'flojas'".

La estrella de Hollywood tampoco duda en dar unas pinceladas de la educación que está dando al respecto a sus hijas: "Frecuentemente les digo a mis hijas que lo más importante que pueden desarrollar son sus mentes. Siempre puedes ponerte un lindo vestido, pero no importa lo que uses por fuera si tu mente no es fuerte. No hay nada más atractivo, podría decir incluso encantador, que una mujer con una voluntad independiente y con sus propias opiniones".

