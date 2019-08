6 ago 2019 sara corral

La periodista Carme Chaparro ha sufrido un pequeño incidente que ha querido compartir con todos sus seguidores. Y es que la presentadora de 'Cuatro al día' ha tenido una mala experiencia en el gimnasio que no la permitirá usar su calzado favorito por un tiempo, los tacones.

"Pues nada, que soy torpe (os lo había dicho ya, ¿verdad?) y se me cayó una barra metálica en el pie. Fractura. Unos días sin tacones y listo", escribía la periodista en su última publicación. La publicación, que ya cuenta con más de 2.000 reacciones, se ha llenado de diversos comentarios entre los que se podía leer: "Pobrecita recupérate", "No eres torpe, vas muy rápida por la vida jaja", "Mejórate y paciencia, eso duele mucho" o "No eres torpe tesoro, es que ha veces las cosas no están donde deben estar o vamos con mucha prisa".

Carme, que está disfrutando de uno de sus mejores momentos, no ha dudado en tomarse este incidente con humor y dejar claro, que una barra de hierro no podrá con ella.

Una mujer completamente polifacética que destaca en todas sus actividades profesionales y así lo ha demostrado. Su libro 'No soy un monstruo' ya ha sido traducido al inglés, al italiano y al portugués.

