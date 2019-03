5 mar 2019

Tenemos el 8M, Día de la Mujer y fecha marcada en el calendario para esa huelga por los derechos de las mujeres, a la vuelta de la esquina. En ese marco, Isabel Rábago, colaboradora de 'Ya es mediodía', colgaba ayer un tuit que llevaba toda la intención del mundo y que terminó por ser un 'boomerang' que le dio un 'golpe'.

"No, no soy feminista. Soy femenina y me gusta ser mujer. La mujer que yo quiero ser, no la que quieren que sea", escribía al lado de una foto apoyada en el quicio de una puerta de los estudios de Telecinco, mostrando el 'look' que iba a llevar en uno de los espacios de la cadena en la que trabaja.

No, no soy feminista.

Soy femenina y me gusta ser mujer. La mujer que yo quiero ser, no la que quieren que sea. pic.twitter.com/7YYzRZlGyC — Isabel Rábago (@RABAGOISABEL) 3 de marzo de 2019

No tardaron en echársele encima. Más de un usuario de la red social no estaba de acuerdo con la reflexión que acababa de hacer. Entre ellos, la presentadora Carme Chaparro, que no dudó en aclarar un par de aspectos sobre lo que acababa de lanzar al mundo.

"Isabel, ¿entonces crees en la superioridad del hombre sobre la mujer? Porque el feminismo es la doctrina que promulga que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Eso. Y nada más. Feminismo no es lo contrario que machismo", era la respuesta de la presentadora de 'Cuatro al día'.

Isabel, ¿entonces crees en la superioridad del hombre sobre la mujer? Porque el feminismo es la doctrina que promulga que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Eso. Y nada más. Feminismo no es lo contrario que machismo. https://t.co/1iyygVYNHB — Carme Chaparro (@CarmeChaparro) 4 de marzo de 2019

Así que Rábago, después de llevarse lecciones de un lado y de otro, reaccionaba con contundencia: "En serio, ¿es necesario explicar esto? Lo que no soy, ni en lo que creo es en ese feminismo que impone la izquierda. Ese en el que a las mujeres que pensamos diferente, nos vapulean y humillan. Leed los comentarios. Creo en la igualdad entre hombres y mujeres. No quiero etiquetas".

Y, por su fuera poco, antes de irse a la cama, lanzaba un mensaje aún más contundente: "Para mis 'haters' con amor y a las #feminazis Golpe de melena y hasta mañana! Lecciones 0. (Foto sin retocar, por aclamación popular. Lo siento, soy así )".

Para mis haters con amor y a las #feminazis Golpe de melena y hasta mañana! Lecciones 0

(Foto sin retocar, por aclamación popular. Lo siento, soy así ) pic.twitter.com/v61wnMCjnA — Isabel Rábago (@RABAGOISABEL) 4 de marzo de 2019

