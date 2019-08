6 ago 2019 Kamila Barca

Lydia Lozano ya no va a poder estar en paz en sus vacaciones porque sabe que puede tener un dron que, según ella, están de moda. Resulta que está a punto de irse de vacaciones y ya sabemos a dónde y con quién. Y, el destape de la información destapó también una traición. ¿Quién dice la verdad?

Mientras Carlota Corredera estaba presentando el programa, Kiko Hernández se ponía a hablar disimuladamente con Lydia. Tras la llamada de atención de la presentadora confesó que acaba de enterarse de algo muy gordo: las vacaciones de Lydia Lozano. ¡Y bien lejos también! "Acabo de ver a Lydia como mandaba su destino vacacional a una persona. A dónde se va, cuándo se va y con quién se va. Tienes suerte de que sea tu amigo y que no lo cuente", decía el grandísimo amigo que se paraba en medio del plató a cantar una canción con el nombre del destino.

"Es lejos", se escucha de fondo y es que al parecer no es el único que lo sabe. "¿Sabes lo que es estar al lado de Kiko Hernández?", decía Lydia con cara de "qué puedo hacer yo". Mientras, en el otro banco también estaba Jesús Manuel diciendo: "Yo ya sé al hotel que va". Y YA Carlota harta miraba a la cámara: "Bienvenidos al programa que le revienta las vacaciones a todo el que puede".

"Sabes lo que pasa, estar al lado de Kiko es como tener un dron encima. Sabes los drones que están de moda que lo ven todo y lo leen todo, pues Kiko es un dron", decía Lydia que se reía pero por dentro no tanto. Y es que como dice la presentadora, acababan de reventar su lugar de vacaciones si no querían que la encontrasen. PERO, había otro problema: Anabel Pantoja estaba dolida porque Lydia le había mentido: "Es que es muy fuerte que no confíe en mí. Me ha engañado", al decirle otro destino.

Y es que mientras ella creía que se iba a Japón, Lydia Lozano comparte un viaje a Nueva York. ¿Nos están despistando? "Creo que deberíamos preparar una maleta grande vacía para que la cargue de encargos y nos la traiga", decía Carlota para zanjar el tema porque al final terminaban diciendo hasta donde vivía.

