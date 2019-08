7 ago 2019 Kamila Barca

Es la palabra de Sofía Suescun y Kiko Jiménez contra la de los policías con lo que tuvieron el altercado el pasado 4 de agosto en Marbella. Según la denuncia y sus declaraciones, ella insulta al policía, hay un forcejeo y su actitud está justificada, la de ambos, aunque suene en ocasiones contradictoria.

¡Soy famosa! ¡Mañana se va a enterar toda España de la m***** de policía que tiene Marbella!”

Y es que lo que hubiese sido una noche de fiesta tan tranquila en Marbella, se convirtió en un suplicio en el mismo instante en el que decidieron irse de la discoteca al festival Starlite. Yendo al recinto, la policía les detiene justificando que no se puede pasar y que hay problemas de circulación, pero, según indica la denuncia, ellos reclaman tras la justificación de la fama que tienen que entrar sí o sí.

Kiko, que iba de copiloto en el coche del amigo que les llevaba le increpa al agente: "Soy un personaje público, soy íntimo amigo de la dueña de Starlite y voy a entrar por aquí". Y ante esta actitud chulesca la policía decide pedir identificación al conductor que se da a la fuga por kilómetro y medio. "¡Soy famosa! ¡Soy famosa! ¡Mañana se va a enterar toda España en Telecinco de la mierda de policía que tiene Marbella!", amenazaba Sofía Suescun a la policía.

A la misma a la que le piden la documentación y no la lleva encima. Las cosas empiezan a torcerse. "Estos se comportan como unos pazguatos y por eso es por lo que les piden la identificación", explica Joaquín Prat en el programa de 'AR'. Y más después de escuchar estos enfrentamientos de Sofía y Kiko con la policía.

"¿A ti qué te pasa? ¿Follas poco y no tienes nada más que hacer?", le dice la reina de los realities acompañada de un: "Soy una celebrity, tengo muchos seguidores y os estoy grabando un directo para Instagram" de Kiko al ver que se llevaban a Sofía de forma injusta en un coche patrulla.

Pero en sus declaraciones ellos explican cada una de estas insinuaciones provocadoras a la policía: "No le dije a al agente que fuese una celebrity, y en ningún momento le propiné un codazo al agente (…) El policía cogió de muy mala manera a Sofía al resistirse a subir en el vehículo. Ante esa situación saqué el teléfono y empecé a grabar porque me parecía injusto. En ese momento el policía me coge del cuello por detrás y caigo al suelo. Estaba morado porque escuché decir a un policía como decía: "¡Para que está morado!"".

Me cogieron como un trapo" Sofía Suescun

Por su parte, Sofía explica: "No le digo a la gente que la policía sea una mierda pero sí es cierto que Kiko empieza a grabar para que quede constancia de la situación tan injusta, pero sin faltar al respeto (…) El mismo policía que me mete en el coche va a por Kiko y abusa de él. Su único objetivo era quitarle el móvil para borrar los vídeos que había grabado", pues la "cogieron como un trapo" y niega haberle dicho al agente que follaba poco.

