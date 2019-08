6 ago 2019 Kamila Barca

Kiko Jiménez y Sofía Suescun van a tener tanto que contar como sigan su relación que no vamos a tener Internet suficiente para poder contarlo. Desde vacaciones a escondidas, hasta noches en el calabozo como ha sido el caso del altercado con la policía. Entretanto hay algo que ellos no dejan de compartir y son sus fotos más calientes desde que han admitido, ¡por fin!, que son pareja.

Con un "Reapareciste pero esta vez para quedarte", publicaba Sofía Suescun en su perfil de Instagram. Pero no fue la primera, porque antes de llegar aquí ya les habíamos visto en una piscina de donde se rescataron las fotos que confirmaban su relación:

Ante estas imágenes Sofía Suescun sólo podía decir una cosa: "No se puede negar lo evidente" y gracias, porque si no nos estarían mintiendo a la cara. En un principio son muy cuidadosos con todo lo que está pasando principalmente porque todo ha ido muy rápido (si no es que es verdad que llevaban viéndose un mes) y él acaba de dejarlo con Gloria Camila, la que también sube fotos calientes a Instagram. ¿Es esto una competición y no nos habíamos dado cuenta?

Por su parte, Kiko Jiménez reconoce que está enamorado de ella y le hace una declaración de amor en 'MYHYV'. No sólo eso. La primera imagen que comparte de los dos como pareja escribe explícitamente: "nos amamos". Qué rápido se ilusionan en el programa del amor.

Y no sólo lo que queda en evidencia porque en sus stories también nos han dado dosis de Kiko y Sofía hasta más no poder. De masajitos en la playa, a besos apasionados en una discoteca. Menos mal que Maite Galdeano no se va de vacaciones con ellos también sino no tendríamos este material. ¡Enhorabuena, pareja!

Kiko Jiménez y Sofía Suescun. pinit INSTAGRAM

