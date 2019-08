8 ago 2019 sara corral

La polémica y conflictiva relación entre María Jesús Ruiz y Julio Ruz llevaba ya varios meses algo más tranquila, sin embargo, no parece haber durado mucho, y es que la expareja ya vuelve a estar a la carga y con juzgados de por medio.

Tras las últimas palabras de la miss, el empresario ha roto su silencio y ha hablado contando toda la verdad, definiendo a la que fuera su exmujer como una "mentirosa".

"María Jesús no para de mentir. No hay sentencia, sólo es un auto. El juicio todavía no se ha celebrado, fue una vista para fijar las medidas provisionales", comenzaba diciendo el empresario para la revista 'Diez minutos', y continuaba alegando: "Yo tengo hijos con otras mujeres que están con otras parejas y nunca he tenido ningún problema. Ahora, también te digo, ¿qué padre quiere que su hija conviva con una señora que está con un señor que tiene una orden de alejamiento?"

Ambos comenzaron a concursar juntos en 'Gran Hermano Dúo',y protagonizaron algunos de los momentos más duros y complicados del 'reality', tal fue la conmoción de algunos momentos, que Julio fue expulsando por "actitud inaceptable".

Frente a las cuestiones que a todos se nos crean de cual es el motivo por el que María Jesús lucha sin cesar en contra de Julio, este ha respondido así: "Porque está rodeada de varias personas que le hacen decir estas mierdecitas, con perdón".

Parece que la expareja no conseguirá nunca salvar sus distancias y mantener una relación cordial por el bien de su hija. ¿Cómo acabará todo esto? ¿Es cierto que Gil Silgado sigue por medio de esta relación? Seguiremos atentos.

Más sobre María Jesús Ruiz...

- Julio Ruz lleva a María Jesús Ruiz a los juzgados por la custodia de su hija

- María Jesús Ruiz, enfrentada con un cirujano

- María Jesús Ruiz: "De amor nada"