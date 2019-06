19 jun 2019

Compartir en google plus

En esta historia de amor-odio instalada en una montaña rusa desde hace más de un año, es complicado determinar en qué momento de su relación se encuentran Julio Ruz y María Jesús Ruiz en cada instante. Aunque, ahora, parece que estamos de nuevo en pie de guerra. Al menos eso es lo que informa este miércoles la revista 'Diez Minutos'.

El empresario ha abierto una nueva batalla. En esta ocasión, por la custodia de la niña que tienen en común. En concreto, pide que esa custodia sea total para él. O lo que es lo mismo: quiere quitarle a la modelo a su hija. Ha sido él mismo el que lo ha afirmado a la mencionada publicación.

Julio, que sentencia que quiere que la niña viva con él, se verá la caras en los juzgados con su ex el próximo 16 de julio. Será entonces cuando el juez tenga que tomar la decisión de qué hacer con la custodia de la menor. Un proceso que, como él cuenta, comenzó antes de entrar en 'Gran Hermano Dúo'.

Ruz revela que comenzó a preparar la demanda el pasado mes de diciembre y que fue en enero, antes de que diera comienzo ese 'reality' del que fue expulsado por tener una conducta inapropiada precisamente con la madre de su hija, cuando la presentó. Ahora está más cerca de ver qué es lo que dice la justicia.

A lo largo de la charla con la revista 'Diez Minutos', además recalca que no hay comunicación alguna con Ruiz y que, aunque no le importaría limar las asperezas que mantienen, las condiciones que ella pone no está dispuesto a aceptarlas.

Más noticias sobre Julio Ruz...

- Julio Ruz atacado tras compartir una foto de su hija con María Jesús

- Emma García, obligada a parar los pies a Julio Ruz por un comentario de María Jesús Ruiz

- Julio Ruz habla sobre la relación de María Jesús y Tejado