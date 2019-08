8 ago 2019

Hemos pasado de que se hable de una crisis profunda, incluso de una ruptura, a que el padre de ella sea preguntado por si nos preparamos la pamela para irnos de boda. Hablamos de Malú, Albert Rivera y Pepe de Lucía, de quien ha publicado unas declaraciones la revista 'Hola' preguntándole por la relación de su hija y el político.

Pepe incide en lo feliz y contenta que está su hija, algo que le alegra de manera especial después de esa mala temporada por la que ha tenido que pasar con su tobillo. Hay que recordar que se lesionó sobre el escenario y lleva meses apartada de ellos.

Este da el visto bueno a Albert, al que califica como una buena persona, pero, sobre todo, como un hombre que hace feliz a una de las personas más importantes de su vida: su hija. Así que, siendo así, él solo puede darles su bendición y que duren lo máximo posible. Si es para siempre, mejor que mejor.

Lo que no tiene nada claro es que se vayan a animar a dar un paso más. No nos referimos al de compartir techo, que parece que, tras la venta de al casa de Malú, es un hecho o algo que sucederá de manera inminente, sino a casarse. Pepe no ve a su hija casándose, porque es algo que no le pega nada.

Sea como fuerte, lo cierto es que hace unas semanas se habló de que el fuerte carácter de la artista no gustaba al entorno de Rivera y que la relación podría pender de un hilo. Fue justo cuando él tuvo un leve problema de salud que le llevó a estar ingresado un par de días. A la salida, allí estaba ella, a su lado. Tapando bocas.

Más noticias sobre Malú...

- Las duras declaraciones del padre de Malú a Albert Rivera

- Malú se enfrenta a su seguro médico después de su aparición con Albert Rivera

- El enigmático mensaje de Malú ¿dedicado a Albert Rivera?