9 ago 2019

Compartir en google plus

Aterrizó y comenzaron las críticas. Algunos medios recogían que la llegada de Jennifer López a Málaga, donde iba a dar un concierto tras siete años sin actuar en nuestro país, despertó el descontento en quienes aseguraban que sus aires de diva y su mal carácter no les había gustado ni un pelo.

Pero ha bastado una foto en su cuenta de Instagram para que todas esas malas palabras se conviertan en piropos. Acaba de cumplir 50 años y, haya o no una pizca de Phosotoshop en la imagen, lo cierto es que su posado con un bañador con una abertura hasta el ombligo, ha provocado que la ola de calor se intensifique en la Costa del Sol.

La cantante anunciaba que le quedan tres 'shows' más dentro de su gira 'It´s my party tour' y que la siguiente parada era, justamente, la ciudad andaluza. "See you tonight, Málaga" -nos vemos esta noche, Málaga-, es el texto que acompaña a la foto explosiva que está en boca de todos.

Ojo, porque después de esa imagen que ha circulado de ella en la cubierta de un barco, sin retoque alguno, y mostrando una tripa que dejaba de manifiesto que es absolutamente humana, parece que JLo ha decidido tapar esos abdominales con la tela del traje de baño y zanjar el comentario viral que puede haber sido el causante de que se le agriara, de manera momentánea, el carácter.

El espectáculo de anoche, un éxito. Jennifer Lopez se subió al escenario y se metió en el bolsillo al público malagueño con la grandiosidad que siempre que se pone delante de sus fans se saca del bolsillo. O del tirante del traje de baño, en este caso. Explosiva.

Más noticias sobre Jennifer Lopez...

- Jennifer Lopez recupera sus abdominales en tiempo récord: ¿tiene la culpa el Phosotoshop?

- Jennifer Lopez, pillada con su peor look a punto de cumplir 50 años

- Cremas, retoques, tratamientos… Cómo se cuida Jennifer Lopez a los 50 para parecer 20 años más joven