Vivimos en una sociedad muy condicionada por la imagen y por el qué dirán. Algo que se ha potenciado en los últimos años de la manos de las redes sociales. Y una 'esclavitud' a la que se someten, incluso, las 'celebrities'. Al fin y al cabo ellas son las que más dependen de lo que se ve para vender. Una de ellas, Jennifer López.

La diva del Bronx, que ha cumplido recientemente 50 años, lleva una vida sana y no pierde oportunidad de mostrarnos los ejercicios que realiza para potenciar esa vida saludable y tener su cuerpo a raya. De hecho, sus abdominales son unos de los más codiciados del panorama del famoseo internacional. Pero, ¿qué pasaría si esa tableta no fuera tan real como la pinta en más de una ocasión?

¿Se imaginan que la pillasen, por ejemplo, a bordo de un yate, recién salida del agua, en bikini? Pues ha sucedido y hemos podido comprobar que, sin Photoshop ni trampa ni cartón, a JLo le sale una tripa que, no siendo un escádalo, no se parece lo más mínimo a un 'six pack'.

La muestra la tenemos aquí. En esta foto que circula por las redes sociales y que no ha tardado en hacerse viral. Aunque seguramente a ella no le importe lo más mínimo, pero al común de los mortales nos sirve para comprobar que hasta Jennifer Lopez es humana.

Esta es la imagen de la tripa de Jennifer Lopez que circula por las redes. pinit redes sociales.

