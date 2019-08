9 ago 2019 Kamila Barca

El altercado de Kiko Jiménez y Sofía Suescun con la policía ha conseguido que los propios familiares de cada uno de ellos salgan a dar la cara y les defiendan. Ahora bien, lejos (o no) de tener razón, uno de los colaboradores habituales, Joaquín Prat, se enfrenta Señor, no está usted muy fino. El mismo que ha criticado duramente la actuación de los que dicen ser celebrities.

El abuelo de Kiko Jiménez ha conseguido dar sus declaraciones públicamente sobre el altercado de su nieto con la policía por Sofía Suescun. Pero lejos de centrarse sólo en justificar su actitud con que le había molestado lo que los policías le hacían a su novia, también se centró en criticar a la ex de Kiko.

Si Sofía Suescun es una mala influencia para Kiko es secundario porque el abuelo de Kiko sólo recuerda lo que ha hecho Gloria Camila, de quien no dejan de hablar: "La peor influencia que ha tenido es la de cuatro años con Gloria, porque se ha ido con otro, se la ha jugado en enero con Barranco en Barcelona, de eso nadie habla, todo el mundo habla de que el malo es el Kiko".

"La señorita Gloria es la que ha hecho la faena del siglo. Una mujer que te engaña tienes que dejarla. Ella es la culpable de todo, de la separación", decía muy molesto el abuelo de Kiko Jiménez. Es decir, si era poco con lo que estaba pasando, que ahora se metan los familiares va a dar para mucho. Tanto que los propios programas empiezan a contestarles.

"El abuelo de Kiko cuando escuchó lo que decíamos sobre su nieto, quiso ponerse en contacto con el programa. No lo consiguió y por eso le dio estas declaraciones a nuestros compañeros de 'Sálvame'. Pero no está muy fino", decía Joaquín Prat que miraba a la cámara directamente e insistía: "Señor, no está usted muy fino".

Y es que el caso es que "Hay que recordar que el altercado es producto de que el nieto de este señor (Kiko Jiménez) hace caso omiso de las indicaciones de dos agentes de la policía local, y se da a la fuga. No contento con eso, cuando la novia no se quiere identificar, lo que hace es grabar la escena de cómo meten a la novia en un coche patrulla. Y no contento con eso, después de que le pidan en reiteradas ocasiones se pone a grabar a la policía. Y no contento con eso se resiste. Entonces, señor, hable usted de lo que ha hecho su nieto", sentenciaba el colaborador que estaba muy cansado de los defensores de las causas perdidas.

