9 ago 2019 sara corral

Pablo Alborán es uno de los cantantes más seguidos y admirados del panorama actual, aunque es cierto es que no solo lo es por su música. Y es que el malagueño tiene enamorado a todo el mundo, pero con esta última foto, si que ha conseguido que todas las redes ardan por y para él.

El joven, que tiene más de 4,2 millones de seguidores en Instagram, subió una fotografía en la que aparece de perfil con una camiseta blanca mientras mira el teléfono. Pero lo cierto es, que la publicación que figura ahora en su perfil de Instagram no es la original. Te contamos el motivo

Al parecer, Pablo no se había dado cuenta de un ligero detalle que para sus fans no ha pasado desapercibido, y es de su físico. Ha sido tal el aluvión de comentarios que el joven ha decidido recortar esa parte "que tanta polémica estaba creando".

Pablo Alborán subió esta mañana la foto de la izquierda a Instagram, pero cuando vio que todos los comentarios eran sobre su...decidió borrarla y subirla cortada JAJAJAJAJAJA ME ESTOY MEANDO pic.twitter.com/uK7fbCi3hF — (@AlfonsoLeLe) August 8, 2019

"La otra me gustaba más...", "Nos has cambiado la foto pájaro" o "Con lo que me gustaba la fotografía de antes...", eran algunos de los muchos comentarios que podían leerse en la nueva publicación que el cantante había compartido, y que ya contaba con más de 136.000 'likes'

No soy muy de cosificar/chorrear a las personas por temas sexuales pero Pablo Alborán lo pone MUY dificil. pic.twitter.com/8aoy025tLP —(@TaliJavi) August 8, 2019

Pablo no se ha manifestado al respecto ni ha dado ningún tipo de argumento o comentario sobre lo ocurrido. Lo que si sabemos es que está totalmente volcado en su música y en las nuevas creaciones, y eso es con lo que nosotros nos quedamos.

