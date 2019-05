3 may 2019

Compartir en google plus

La participación de Isabel Pantoja en 'Supervivientes' ha llegado lejos, pero que muy lejos. Se pueden sacar tantos momentos peculiares de la nueva edición del 'reality' que incluso Pablo Alborán se ha unido a crear algunos 'memes' en sus redes sociales sobre la gala de anoche que, a pesar de su apretada agenda, parece que el malagueño no quiso perderse.

Pantallazo del 'stories' de Pablo Alborán en Instagram. pinit INSTAGRAM.

"Yo cuando me dicen que quedan ocho días para el siguiente concierto", escribía el artista junto a un video de Chelo García-Cortes gritando "¡bien!" durante una de las pruebas. Pero esta no es la única publicación graciosa que ha hecho el autor de 'Prometo', también ha querido mostrar a su compañera de profesión en un 'clip' donde dice dramáticamente: "Un besito, hasta pronto", grabado justo a tiempo. Un momento que ha relacionado como "cuando no le dan de comer".

Pablo Alborán está sumergido de lleno en su 'Tour Prometo' desde marzo de 2018. Aunque lleva más de un año dando conciertos por todo el mundo, el artista no pierde la ilusión del primer día. Tras haber cantado en Estados Unidos y Latinoamérica, la pasada semana regresó a España para tocar en Vigo (27/04), Córdoba (11/05), Barcelona (18/05), Valencia (25/05), Pamplona (01/06) y hacer su cuarto 'llenazo', de esta gira, en el Wizink Center de Madrid (22/05).

Más noticias sobre Pablo Alborán...

- Los músculos de Pablo Alborán hacen rendirse a Laura Pausini

- Las fotos que demuestran que Pablo Alborán y Agoney ('OT 17') son la misma persona

- La respuesta viral de Pablo Alborán a un fan que le acusó de hacer 'playback'