12 ago 2019 sara corral

Compartir en google plus

El exfinalista de 'Supervivientes 2019', Albert Álvarez, ya contó a su salida del concurso la fuerte conexión que sintió con Lara Álvarez, presentadora del 'reality' desde las playas de Honduras. El joven comentó que a su salida trataría de hablar con ella y quizás pedirle una cita, algo a lo que todavía la periodista no ha dado respuesta, sin embargo, Albert ha vuelto a hablar.

El joven parece tener un plan genial para conseguir una cita con Lara que ahora se encuentra viajando, y según él, es una propuesta que la joven no podrá rechazar. "Lara tiene enamorado a todo el país y yo soy parte de él", dijo ya en una ocasión el pertiguista.

El exfinalista ha compartido su intención de invitarla a una cena, a lo que ha añadido: "No va a poder rechazarla porque me ha visto pasar mucha hambre. Me encantaría volver a hablar con ella y compartir nuestras impresiones del programa. Sí, tengo que invitarla a una cena"

Lara, que está viviendo un verano mágico viajando por el mundo descubriendo cultura y costumbres nuevas, no se ha manifestado todavía sobre esta declaración de Albert. Tendremos que esperar para ver si hay una respuesta por parte de la joven y si entre ambos surge algo más que una bonita amistad.

Más sobre Albert Álvarez...

- Las secuelas psicológicas de Albert Álvarez tras su paso por 'Supervivientes'

- Albert Álvarez incendia el plató de 'Sálvame', y desvela los secretos más ocultos de 'Supervivientes'

- Albert Álvarez se sincera y habla sobre sus sentimientos hacía Lara Álvarez