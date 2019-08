12 ago 2019

Si hay alguien que encarne la figura de embajadora de la ciudad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, esa es Toñi Moreno. Así que, no podía faltar a esas tradicionales carreras de caballos que se realizan en sus playas. Máxime cuando iba a recibir un reconocimiento por parte de la organización.

Sin embargo, la presentadora, embarazada, sufrió un pequeño susto al caerse y terminar requiriendo de asistencia médica. "Espero ser merecedora de este reconocimiento por parte de la @carrerassanlucar y ser una digna embajadora. Fue un día accidentado porque acabé en el hospital por una caída tonta, pero prometo compensaros", escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que posa con un diploma.

Ante la preocupación de sus seguidores, colgaba una nueva imagen en la que se la veía con un rasguño en la nariz y junto a la que explicaba: "Me preguntáis todos por cómo estoy. Ya me veis, con la nariz de Mr Potato jajajajjajajajajaja. ¡Y como si me hubiera atropellado un camión! Perdí el equilibrio y aterricé como pude... Pero estamos las dos estupendamente. Gracias por preocuparos. Me voy a tomar unos días de descanso. Besos y os quiero".

Fue la revista 'Lecturas' la que adelantó que Toñi iba a cumplir ese ansiado sueño de ser madre por primera vez. Ella misma, horas más tarde, lo confirmaba en su Instagram, aunque reconocía que le hubiese gustado esperar un poco más a que se conociera la noticia, puesto que estaba de pocas semanas.

