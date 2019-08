12 ago 2019

A todos nos impactó ver las imágenes de Kiko Matamoros junto a su pareja, Marta López Álamo, en la portada de la revista 'Lecturas' disfrutando de unas vacaciones y sonrientes y el titular debajo de que padecía unos tumores y que los médicos no eran muy optimistas. Él mismo explicó que no estaba previsto que se produjera así y que, si habló del tema en ese reportaje, fue porque la información ya se había filtrado y prefería ser él quien lo explicara.

Desde ese momento se comenzó a especular sobre quién sería quien habría filtrado la noticia y, desde 'Sálvame', Mila Ximénez apuntó directamente a una persona: Makoke. La exmujer del colaborador de 'Sálvame' lo sabía desde el principio porque la hija que tiene en común con Kiko, Anita, había llegado a casa llorando y, a pesar de que su padre le había pedido que no se lo contara a su madre, no pudo contenerse.

Este fin de semana, en 'Viva la vida', Makoke daba réplica a una Mila con la que tiene una guerra abierta desde hace años. De hecho, este enfrentamiento les costó la amistad a Ximénez y Matamoros que parece haberse suavizado, si no llegado a su fin, a raíz de la enfermedad de este segundo.

"Yo no he tenido un problema con mi hija en 19 años que tiene y lo único que intento es no tener tampoco un problema con su padre. Hace un mes que lo sabía lo de la operación y no he dicho nada", comenzaba su defensa antes de añadir una pregunta que iba dirigida a Mila: "¿Por qué he filtrado yo eso, cuándo ha salido?". Y le lanzaba unas palabras aún más duras: "Me parece tremendo que, con tal de hacerme daño, hagas y digas las barbaridades que dices".

Ojo, porque no terminaba ahí. Makoke perdió un juicio contra Mila y esta no para de recordarle en directo que tiene que pagarle. Así que, también quiso contestar a eso: "No te debo dinero a ti, se lo debo a tus abogados". Y añadía: "Tengo otras deudas antes que solventar, cuando las solvente, te pagaré, pero déjame en paz".

Mientras todo esto se producía, Kiko continúa recuperándose de la operación en el hospital. De hecho, entraba en directo en el programa de Telecinco para ofrecer sus primeras palabras tras esa intervención de un tumor en la vejiga. Esta previsto que le den el alta en los primeros días de esta semana, en cuanto le quiten la sonda.

