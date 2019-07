28 jul 2019 Kamila Barca

Makoke y Kiko Matamoros no se veían desde el duro enfrentamiento en el 'Deluxe' en el que se habían dicho de todo. Algo de lo que ambos han reconocido arrepentirse. Hace unos días volvieron a verse cara a cara y se vieron unas imágenes MUY cariñosas por parte de Kiko después de haber dicho en su última entrevista de todo menos cosas buenas sobre Makoke.

Aquí estoy para lo que necesites" Makoke

Nadie entendía nada pero con las confesiones de Makoke todo cobra sentido. La ex de Kiko Matamoros, con la que estuvo 22 años de su vida, asegura que entierra todas las cosas malas y que lo último que le dijo a Kiko en ese encuentro fue un "aquí estoy para lo que necesites". Un paso atrás en la guerra que se tenían declarada en un momento complicado de la vida del colaborador.

"Prefiero obviar las declaraciones que ha hecho en la entrevista –decía antes de empezar a contar todo lo que pasó en ese reencuentro-. En primer lugar, yo me enteré al principio cuando se enteró más gente como amigos íntimos de él y míos. Me quedé muy impactada. Quise mandarle un primer mensaje y quería ver cómo estaba antes. Me enternecí mucho. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que fue justo esa tarde que me llamó que si era las sobras y un desperdicio. Escuchándole se me quitaron las ganas", confiesa Makoke sobre los momentos de incertidumbre que ha pasado con la noticia de que Kiko tiene que operarse varios tumores en la vejiga.

"Esperé a que se hiciera público. Él tampoco sabía que yo lo sabía. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que en la entrevista también las palabras que dirige hacia mí son insultos. ¿Qué hago? No envié mensaje. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que llegó al cumpleaños de la hija de una amiga que teníamos en común. De repente lo vi. Se acercó él. Saludó a todas mis amigas y luego ya se acercó a mí y me levante. Me puse nerviosa" le dice a Sandra Barneda.

"Lo primero que le dije fue: "no te he escrito porque ya me enteré en su día y vi tus declaraciones y no entiendo por qué sigues recriminándome cosas". Él estuvo cariñoso y fue un encuentro muy bonito. Yo he estado casi la mitad de mi vida con él. Estas cosas hacen que quieras que sepa que estás ahí. Él sabe que yo estoy ahí. Sabe que puede contar conmigo y sabe cómo soy. Me alegré muchísimo de verlo y decírselo a la cara –contaba Makoke con todos los detalles del encuentro-. Yo ya todo eso lo entierro. Quiero decirle, como una poesía de Benedetti que a él le encanta, que sabe que puede contar conmigo".

