Sara Sálamo ha sido madre primeriza junto a su novio, Isco Alarcón. La llegada del pequeño Theo ha revolucionado el hogar de los jóvenes haciéndoles estar es una completa nube de felicidad. Es por ello, que aun enfrentándose a diversas críticas, los están más unidos que nunca, y Sara ha querido dedicar unas bonitas palabras al verdadero motivo de esta felicidad, su hijo.

"Cuentos oí sobre como sería conocernos. Sobre como sería nuestra nueva vida. Sobre como debían ser los cuentos que te contaría... Pero nada se parece. Todo es mucho más intenso. Más fuerte. Más real", comenzaba escribiendo la actriz en su última publicación.

Y continuaba escribiendo: "Tú eres mi mejor experiencia. Ni el sueño, ni el no saber, ni mis miedos eclipsan las lágrimas que alguna vez se me derraman de felicidad por una sonrisa tuya. Por como me miras. Por dormirte en mi pecho.Feliz primer mes de vida, Theo. Te adoro"

La publicación se ha llenado de bonitos mensajes de parte de compañeras y amigas de la joven. Dafne Fernández, Carme Chaparro, Laura Escanes o Natalia Sánchez, eran algunas de las que escribían: "Theo mola y tiene mucha suerte porque tiene una mamá increíble. Feliz primer mes de vida Theo, te adoro también" o "Es que por mucho que te cuenten, lo que pasa es indescriptible"

Feliz primer mes de vida Theo, te deseamos lo mejor.

