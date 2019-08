13 ago 2019 sara corral

María Patiño ha decidido tomarse unos días de relax y descanso del ajetreo de plató. Sin embargo, parece que aun estando de vacaciones María no se libra de la polémica y las críticas. Y es que, la periodista ha recibido numerosos malos comentarios a causa de su último posado en bikini. Y aunque ya está más que acostumbrada a estar en el punto de mira, parece que esta vez las cosas van mucho más allá.

La publicación que cuenta ya casi con 10.000 'likes', se han llenado de comentarios la mar de desafortunados. "No paras de mirarte y tocarte el pelo hasta posando, que pesada", "Si hermosa, después de tanto retoque la verdad que estas guapa pero ya no te pareces en nada a la anterior Patiño", "Es totalmente artificial, que pena no saber aceptarse como una es en realidad" o "Si es tan interno ¿porque te retocas tanto? Ya no te pareces ha la que eras antes", eran algunas de las graves acusaciones que pueden leerse.

María todavía no se ha manifestado al respecto, y es que la periodista está más que harta de recibir críticas a causa de su aspecto físico y de su cuerpo, uno de los más comentados, lo delgada que está. Algo que afecta a María, quién como ya ha contado anteriormente, sufrió problemas alimenticios en su adolescencia.

Lo que está claro es que María es una mujer de armas tomar, y por muchas críticas que reciba, ninguna conseguirá acabar con ella. Seguro que sus mini vacaciones le dan la fuerza necesaria para volver arrolladora al plató de 'Sálvame' donde últimamente también ha tenido algún que otro encontronazo con sus compañeros.

