13 ago 2019

No es todo oro -y buen rollo- lo que reluce. 'Sexo en Nueva York' puede presumir para siempre de ser una de las grandes series de todos los tiempos. Incluso, tiene dos películas en el mercado. Pero no habrá una tercera. No es por ganas de los productores, que saben que sería un éxito seguro, sino porque dos de sus protagonistas mantienen una enemistad que ha trascendido a la esfera pública: Sarah Jessica Parker y Kim Catrall.

Esta última ha decidido echar un poco más de leña al fuego y, además de reafirmarse en que no hará una tercera película -"No es no", ha dicho-, ha sacado aún más trapos sucios de los que ya había decidido tender a los ojos de los fanáticos de la serie y de los curiosos que por allí pasaban.

Ha sido en la revista 'The Guardian’s Observer' donde ha declarado que sus compañeras de reparto la han sometido a un auténtico acoso para que haga esta nueva entrega encarnando el papel de Samantha. Que está viendo como se le hace una especie de 'mobing' con el objeto de que acabe aceptando. Pero no piensa moverse de su posición de rotundo no.

Es más, ha dado un paso al frente asegurando que ella solo quiere trabajar con buenas personas y, adivinen quién no lo es para ella. Correcto, Sarah Jessica, a la que no quiere ver ni en pintura. Desde siempre se ha comentado que Kim nunca formó parte de la pandilla que sí lograron hacer el resto de protagonistas de 'Sexo en Nueva York', la propia Parker, Kristin Davis y Cinthya Nixon.

Este enfrentamiento entre Catrall y Sarah Jessica llego a su máxima expresión pública cuando en 2018 falleció el hermano de la primera y la segunda le escribió un mensaje de condolencias en las redes sociales. Lo que no se esperaba, seguro, era una respuesta como la que le dio Kim: "No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo por última vez para decirte que dejes de explotar nuestra tragedia solo para restaurar tu imagen de niña buena".

Sí, la relación es irreparable...

