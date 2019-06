17 jun 2019

¿Hay algo más icónico que los zapatos que llevaba Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York? El personaje que interpretaba Sarah Jessica Parker en la serie es un icono en el mundo de la moda. Por ello, la actriz sacó a la venta su marca en la que tiene a la venta zapatos que sin duda podría llevar en cualquiera de los capítulos de la mítica serie. Sin embargo, ha sido ahora cuando la actriz ha presentado la tienda online oficialde su firma y lo ha hecho con un modelo muy Carrie.

Si todavía no te has hecho con algunos de los modelos que hay a la venta en Amazon y estás pensando en viajar a Estados Unidos, esta es la excusa perfecta. Y es que, de momento la recién estrenada tienda online solo hace envíos al otro lado del charco, por lo que si quieres hacerte con alguno de esos modelos, viajar a América del Norte es la mejor solución. Eso sí, si eres más de la mítica frase de "Shopping is my cardio"que dijo la propia Carrie en 'SNY', también puedes ir a una de las tiendas físicas que hay repartidas por Nueva York, Canadá, Las Vegas, Dubai y Abu Dhabi.

Sarah Jessica Parker con zapatos de brilli brilli en el aeropuerto. pinit @sjp

Para celebrar este estreno, la actriz ha viajado a Edmonton, donde ha abierto una nueva tienda, y ha sorprendido con el calzado escogido para viajar en avión. Unos zapatos de tacón ancho de brilli brilli plateados, con hebilla XL en un lado y que son el modelo estrella de la nueva colección. Dio vida a su look al conjuntarlos con unos jeans y prendas básicas. El modelo en cuestión se llama 'Celine' y cuesta 450 dólares. ¿Lo mejor? Su variedad de tallas, desde el 35 hasta el 42.

En la nueva colección de Parker no falta la purpurina, los colores vivos y metalizados y las hebillas grandes. Eso sí, si no te atrevés con los zapatos altos, la it girl ha sacado modelos tipo bailarinas y cuñas mucho más cómodos para que también puedas sentirte como Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York' durante el día a día.Y tú, ¿ya estás en busca de los billetes para viajar a NY?

