La cantante Jennifer López está rota de dolor tras haber conocido la triste noticia de la muerte de su tía Rose, es por ello que ha decidido compartir una emotiva carta que no ha pasado desapercibida y ha conmovido a todos sus seguidores.

"Hoy enterramos a mi Titi Rose, la sepultamos al lado de nuestro amado tío, como ella deseaba. Ellos estuvieron casados toda su vida y tuvieron tres hermosas hijas, mis primas más cercanas con quienes crecí, eran tan cercanas a mí que parecíamos hermanas", comenzaba diciendo la actriz.

Jennifer, emocionada, continuaba escribiendo: "Siento tantas emociones al escribir esto. Pienso en lo valiente y fuerte que era, nunca pedía disculpas. Ella me enseñó lo que es ser una mujer trabajadora. Ella, al igual que otras mujeres que tuve la suerte de que me criaran, me enseñó a ser independiente, a no tenerle miedo a la vida y a todo lo que ésta podría traer. Me enseñó a reír, bailar y mantenerme unida a la familia. Estoy agradecida por todo lo que ella hizo por mí"

"Te amo Titi, me alegra que tío y tú están juntos otra vez. Saluda a abuela y a la tía Myrza. Los amo a todos por siempre. Llevo siempre conmigo tu fuerza y tu amor. Haremos que todos ustedes se sientan orgullosos", sentenciaba así.

Perder a un familiar nunca es fácil, pero el vínculo entre Jennifer y su tía Rose era más que especial, y es que para la cantante fue como una segunda madre. Lo sentimos mucho Jennifer, ánimo.

