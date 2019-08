14 ago 2019 sara corral

Ayer, Mila Ximénez estalló en directo tras conocer una noticia que la dejaba "con el culo al aire". Y es que, la colaboradora ya había comentado anteriormente que tras conocer la exclusiva que Kiko Matamoros dio, donde se conocieron sus tumores en la vejiga, la periodista llamó al medio pregutando por la fuente de la información.

Mila ha estallado en el plató de 'Sálvame' tras conocer esta información. pinit instagram.

Al parecer, la propia revista le habría asegurado que la excluvisa era tan fuerte, que ni el propio Kiko era la fuente de información. Dato que Mila no dudó en contar en directo. Sin embargo, ayer, tras conocer los resultados, Kiko llamó al programa alegando haber sido él quien dio la exclusiva.

Frente a estas palabras que destronaban a la colaboradora y la dejaban de mentirosa, Mila saltó, se pusó de pie y mandó un mensaje muy claro: "Me da igual que revista sea, a mi no me deja con el culo al aire nadie".

"Me voy a ir, a mí no me van a dejar con el culo al aire porque no me da la gana, llevo muchos años en esto. Por mi parte, se rompen las relaciones", continuaba diciendo Mila mientras Kiko trataba de calmarla.

La exclusiva, y la enfermedad de Kiko, han dado mucho de lo que hablar, sin embargo, parece que aún ya superada todavía tiene polémicas que crear.

