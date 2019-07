17 jul 2019 sara corral

Compartir en google plus

Mila Ximénez podría ser una de las futuras concursantes del próximo 'Gran Hermano VIP' que se estrenará en septiembre. Y es que las especulaciones y las dudas sobre su participación llevan tiempo teniendo cada vez más fuerza, y ayer, Mila, decidió hablar.

Tras haber concursado en 'Supervivientes' en ediciones anteriores, Mila ha dejado claro que la posibilidad de volver a participar en un 'reality' es muy grande, pero eso sí, habrá cambios, y todavía está negociando ciertas condiciones.

Mila Ximénez podría ser una nueva concursante de 'Gran Hermano VIP'. pinit instagram.

Bajo la atenta mirada de sus compañeros, Mila ha comenzado a relatar: "Sabéis que yo a vosotros siempre os cuento todo, en que tramo esto, o si he tenido reunión, pues esto también, todavía no lo sé seguro, ya os diré si sí o si no".

Además, el apoyo de Kiko Hernández, que es algo imprescindible para la colaboradora, la arropó en ese preciso momento y la mantuvo tranquila frente a la posible decisión.

Kiko Hernández y Mila Ximénez son íntimos amigos y no han dudado nunca en demostrarlo. pinit instagram.

"Si no hago una locura a esta edad, ya que yo estoy ya de retirada ¿Cuándo la voy a hacer?", decía la colaboradora, a lo que su amigo Kiko la contestaba: "Cuenta conmigo".

Tendremos que esperar hasta la semana que viene para ver cual es la decisión final de Mila Ximénez.

Más noticias sobre 'Sálvame'

- La confesión más dolorosa de Jorge Javier Vázquez

- La advertencia de María Patiño a Carmen Borrego para la boda de Belén Esteban

- El emotivo discurso de María Patiño en la boda de Belén Esteban