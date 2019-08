14 ago 2019 sara corral

Ester Expósito y Álvaro Rico, Carla y Polo en 'Élite', se han convertido en una de las parejas más admiradas y seguidas del panorama actual, y es que su amor traspasó la pantalla y se convirtió en real. Sin embargo, últimamente han sido varios los rumores que hablan sobre una supuesta ruptura entre los jovenes. Ester ha decidido dedicarle una bonita felicitación a través de su cuenta personal de Instagram

Así ha felicitado Ester Exposito a Álvaro Rico pinit instagram.

Con una foto de cuando el actor era pequeño y un: "Happy Birthday" (Feliz cumpleaños), Ester felicitaba a Álvaro, generando aún más preguntas a todos sus seguidores. Pues acostumbrados a dedicatorias de amor y múltiples fotos juntos cuando eran pareja, esta "escasa" felicitación ha hecho saltar todas las alarmas.

Álvaro publicó la misma fotografía en su perfil de Instagram donde escribió: "Hoy me levanté con una imagen que me envía mi madre, es la manera que tiene de felicitarme y de recordarme lo que era. Hace 23 años... ". La publicación, que cuenta ya con más de 106.000 'likes' se ha llenado de bonitos mensajes para el actor.

Parece que este no está siendo el cumpleaños más dulce del actor, pero sin embargo, no duda en disfrutar de su día mientras sus amigos, familiares y fans le arropan con tiernos mensajes que no pasan desapercibidos. Feliz cumpleaños Álvaro, te deseamos lo mejor.

