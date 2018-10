29 oct 2018

Hace unas semanas, comentamos cómo las plataformas internacionales de televisión pueden ser beneficiosas para el audiovisual español, que debería aspirar a ser líder en la creación de contenidos en castellano. Los últimos acontecimientos confirman la senda a seguir: 'Élite', estrenada en Netflix, se ha convertido en una de las series más vistas en maratón por los abonados, y tras su éxito se ha confirmado una segunda temporada en la que, ojo padres de adolescentes, se apostará por más sexo y más 'guarrería'.

Ahora, HBO anuncia el rodaje de 'Patria', adaptación de la novela de Fernando Aramburu (Premio Nacional de Narrativa 2017) y, desde luego, el estreno más esperada de 2020: escrita y producida por Aitor Gabilondo ('El príncipe'), dirigida por Pablo Trapero y Félix Viscarret, tendrá ocho capítulos. Poco se sabe de su reparto, aunque se anuncia que serán interpretes vascos -además, se mantendrán diálogos en esukera-.

Pero la fuerza de la novela es tal, que el 'casting' no necesita tanto de grandes nombres. "Es una historia local, pero los sentimientos de los que habla son universales", ha confesado Gabilondo, que lleva un año escribiendo los guiones en solitario. Será la primera producción de HBO España con estreno simultáneo en Europa y America Latina. Tacita a tacita, que diría Carmen Maura -lo siento 'millennials' si no pilláis la referencia-, la ficción española conquista el mundo.

Suso frente al espejo

Suso Álvarez se ha convertido en el concursante polémico de 'GH VIP'.

Un comentario grosero de Suso sobre Miriam encendió las alarmas en la cúpula de 'GH VIP': el machismo del concursante había traspasado todos los límites, provocando incluso una petición en Change.org para pedir su inmediata expulsión. Pero su polémica actitud viene de lejos.

Si yo no tengo novia es porque las mujeres no valéis para nada"

"Si yo no tengo novia es porque las mujeres no valéis para nada y solo nos queréis por el dinero", ha sido una de las perlas que, de por sí, retratan al personaje. Hizo bien el programa en reaccionar, sentando a Suso frente a la realidad que hemos estado viendo desde que entró en el 'relity', gracias a un recopilatorio de barbaridades. La visita de Merche, su madre, se justificó como un toque de atención y, supuestamente, era ella la encargada de hacerle ver que sus comentarios o, mejor dicho, su mentalidad, están fuera de lugar. Y fuera de siglo.

Pero no lo fue, porque Merche parecía más preocupada en 'reencaminar' el concurso que en hacerle entender el valor del feminismo y el imprescindible respeto a las mujeres: "Hay comentarios que dices de coña, pero que fuera suenan muy mal". Es que hay cosas, Merche, que no se dicen ni en coña…

Lolita no para

Lolita Flores en una imagen de archivo.

Lolita ha sido líder de audiencia dos días seguidos: el viernes de la semana pasada con 'Tu cara me suena', y el sábado, con el 'Deluxe'. Lolita se sube a los escenarios con 'Fedra', escribe en las noches de insomnio en sus cuentas de Facebook e Instagram, ejerce de orgullosa abuela y se muestra feliz por la Medalla al Mérito de las Bellas Artes que le ha sido concedida y que recibirá el año próximo. Se la ve serena, radiante, con los problemas económicos y las parejas alejados.

No es casual que su entrevista con Jorge Javier lograra buenos datos: es un entrevistada de lujo que sabe manejar los tiempos, que es lo suficientemente sincera para dar buenos titulares y lo suficientemente cauta para dejar lo justo para su intimidad: así pudo hablar hasta de Isabel Pantoja y Carmen Sevilla.

A Lolita la hemos visto crecer. Desde pequeña ha estado expuesta a los medios y los entiende como un aliado, no como un enemigo -aunque le hayan dado algún disgusto-. Con las redes sociales, Lolita es incluso más cercana: escribe lo que siente cuando no puede conciliar el sueño, cuelga fotos del 'pie más bonito del mundo' o de las consuegras emocionadas con un bebé en brazos. La dinastía crece. Y lo hará, seguramente, ante los ojos del público. Pero lo hará como lo han hecho siempre las Flores: con naturalidad, dando mucho para no tener esconder nada.

