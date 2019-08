15 ago 2019 Kamila Barca Rey

Aurah Ruiz siempre que se ha sentado en un plató ha contado lo difícil que es su vida por los problemas de salud de su hijo. Pero esta vez ha preocupado a sus seguidores con una foto de su brazo con una vía y escrito en un hashtag "mierda". Ella misma ha decidido calmar a todo su 'feed' y explicar qué fue lo que pasó y cómo se encuentra ahora.

"Bueno, señores, lo que pasó ayer fue que me puse malita. Me ingresaron, me pusieron una vía y me pusieron una medicación para aliviar el dolor que sentía. Después me dejaron irme por el simple hecho de que tenía un avión, un niño aquí, etc. Firmé el alta voluntaria y me fui. Sí es verdad que tengo que tener un control, me tengo que hacer unas ciertas pruebas para saber si mi salud está totalmente bien", explicaba en una serie de stories que grababa desde el coche.

"Por ahora que sepan todos que me siento bien, que no siento dolor ahora mismo y que estén tranquilos. Espero que no sea nada cuando me haga las pruebas y me las den. Estoy haciendo mi vida normal, con mi hijo, conduciendo y todo. Está todo bien", insistía una y otra vez pidiendo que no se preocupasen y que quedaba esperar a que se hiciese dichas pruebas para saber qué pasaba realmente.

Como siempre, Aurah tan atenta a sus seguidores les dio las gracias por estar siempre ahí: "Decirles que muchas gracias por el apoyo y por todos los mensajes bonitos que me están mandando; y por preocuparse". Sin mencionar que ellos ya estuvieron preocupados por su pérdida de peso y por la difícil situación del pequeño Nyan.

