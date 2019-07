4 jul 2019

Nadie sabe cómo lo hace Aurah Ruiz para que sus seguidores y 'haters' le inunden el Instagram de comentarios. Ya sean por su exhibicionismo en redes sociales, como por su hijo, su relación con Jesé Rodríguez o sus otros tantos amores. Eso sí, Aurah Ruiz siempre saca fuerzas para contestarles a todos, en especial a sus 'haters' con el apoyo de sus seguidores.

Esta vez les ha servido de su propia medicina, por dos. Una de las críticas más vistas en los comentarios es que sale (casi) SIEMPRE en bikini. "¿Qué necesidad hay de enseñarlo todo?", le dicen. Pero a Aurah lo que opinen los demás es indiferente. Ella está contenta con su cuerpo y lo va a seguir enseñando y ¡OLÉ! por ella.

Por eso mismo la sugerente publicación que ha subido en honor a los que la critican pone: "Mis 'haters' no quieren más en bikini, pues aquí les dejo con mi precioso vestido". Y no podía ser más provocador. No sabemos distinguir si quiera si sus 'haters' prefieren el vestido o el bikini. Aurah lleva debajo de una tela con brillos transparente un bikini y lo enseña todo. Subida en unos taconazos deja callados (o no) a todos aquellos que se dedican a insultarla en su Instagram.

Como no, tardaron poco en aparecer y buscar una nueva justificación para meterse con ella: "Es una choni, y ese es su trabajo, enseñar el culo. Si lo tuviera feo no la pagarían"; y otros, algo más flexibles con el estilo de Aurah, también la cuestionaban: "Yo te apoyo en todo con tu hijo, tu vida, que estás esclavizada... pero no sé el vestuario". Pero ella sigue tan feliz como siempre y ¡cuidado! Puede que pronto vuelva a contestarles. El verano es muy largo.

