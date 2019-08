15 ago 2019 Kamila Barca

Que no cunda el pánico porque esto sólo puede ir a mejor. Aunque Tamara Gorro acabe de decir que va a parar de producir vídeos para su canal de Youtube, todo tiene una buenísima causa. Hasta el mismísimo Ezequiel Garay ha hecho un comentario en el Instagram de Tamara para apoyarle en esta nueva iniciativa.

Y es que la "vloguera mamá molona" tiene pensado nuevos proyectos para su canal. Aunque haya subido un vídeo recientemente ha aclarado que es el último de, por así decirlo, la temporada. "El último vídeo en Youtube es de esta temporada. Yo nunca he parado pero voy a parar unas semanas porque –recordad lo que estoy diciendo, lo que voy a decir y lo que he dicho antes- voy a volver más fuerte que nunca", sentenciaba en uno de sus stories dejando muy desconcertados a sus seguidores que no se pierden ni una.

Voy a volver más fuerte que nunca" Tamara Gorro

"Va a ser espectacular la vuelta a Youtube. Os di pistas el otro día en la foto", justificaba haciendo que todo el que viese el story fuese a su perfil a bucear entre sus últimas fotos a encontrar la pista. Al principio parecía que se trataría de más challenge como en el último vídeo, sin embargo, la foto que ha llamado la atención y que lleva junto a la imagen un texto que dice: "Aquí os dejo una pista de lo que muy pronto veréis… Lo denomino como ilusión, ganas, fuerza, motivación y sobre todo FELICIDAD", ha sido el detonante de la euforia de lo que pronto nos dejará ver en su canal.

"Me ha gustado mucho lo que has dicho de que vas a volver más fuerte que nunca. Sé que a la gente le va a gustar mucho. A mí sí me gusta, a la gente aún más", sentenciaba su pareja, Ezequiel Garay.

