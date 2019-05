23 may 2019

Sucedió hace un par de días. Tamara Gorro se dirigía a su familia virtual para decirles lo decepcionada que estaba. ¿Por qué? Porque se había sometido a un retoque estético y ninguno había reparado en ello... Advertía, además, que no tardaría en revelar de qué se trataba y dar todos los detalles pertinentes.

Ese momento ha llegado. Le mujer de Ezequiel Garay ha colgado un vídeo en su canal de YouTube mostrando ese proceso al que se ha sometido para quitarse las ojeras. Sí, eso es lo que ha hecho Tamara, decir adiós a esas sombras bajo los ojos que pueden resultar antiestéticas. "Hoy os voy a hacer partícipe de una cosa que voy a hacer. Tenía muchas ganas de hacerlo…", son sus primeras palabras en esa grabación.

"Me voy a quitar las ojeras. La calidad de la piel va a mejorar. La coloración de la piel va a mejorar. El aspecto va a ser de un ojo más descansado", explica mientras se puede ver cómo le realizan ese tratamiento. Un vídeo más que demostrativo para invitar a los espectadores a que sigan su estela.

La doctora explica que se le va a inyectar ácido hialurónico, "algo muy importante en la zona de la ojera para que luego no haya problemas de edema o de bolsas al levantarse por las mañanas". Y ella misma enseña una imagen del antes y el después para que podamos comprobar el resultado.

Reproducir Tamara Gorro muestra el antes y el después de ese retoque estético para quitarse las ojeras. Pincha sobre la foto para ver las famosas que se han retocado la cara.

Finaliza el vídeo: "Voy con la cara lavada completamente, no llevo nada de maquillaje y las ojeras, mira, yo lo noto bastante para lo negras que yo las tengo… Sobre todo el hundimiento veo que se me ha ido. El color se va yendo a los tres meses. Yo me veo bastante bien".

