16 ago 2019

Cada vez son más las marcas que se apropian de la imagen de famosos para tratar de sacar un rédito económico. Los últimos en sufrirlo en sus carnes han sido Risto Mejide y Laura Escanes, que han visto interrumpida su paz y la felicidad ante la llegada de su primer hijo en común por la proliferaciones de informaciones sobre que invierten en 'bitcoins'.

Ambos han usado sus redes sociales para desmentir lo que dicen es un bulo que se está convirtiendo en algo preocupante y que ya habrían puesto en manos de sus abogados. Risto lo ha hecho a través de unos vídeos en sus 'stories': "Me siguen llegando mensajes sobre el tema de los bitcoins".

Yo no tengo nada que ver con esa publicidad" risto

"No sé ya cómo decirlo: es una estafa, es alguien que está usando mi imagen sin mi permiso y obviamente estoy mirando todas las opciones legales para que esto se detenga. Pero de verdad, no hagáis caso. No creáis en la gente que os quiere estafar, porque os quieren estafar. Por favor, difundid este mensaje porque yo no tengo nada que ver con esa publicidad", asegura el publicista.

Por su parte, Escanes ha sido más gráfica, mostrando en esos 'stories' un pantallazo de una de las noticias que publican esta información falsa y la advertencia al lado: "¡Atención! No sé si habéis visto este tipo de noticias y artículos que están saliendo últimamente sobre Risto e inversiones en bitcoin bla bla bla. Están utilizando nuestra imagen y es un bulo, no hemos hecho ninguna declaración ni entrevista sobre este tema".

