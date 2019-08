17 ago 2019 Kamila Barca

Si hay alguien que va a superar con creces la fama de Chiara Ferragni y Fedez juntos, es su hijo Leo. No hay prácticamente un día en que uno de los dos publique una foto junto al pequeño o alguna de sus travesuras. Esta vez han conseguido hacer viral un vídeo de Leo en el que le pega a Chiara con una raqueta y que, si lo ves, no puedes contener la risa.

Hace unos días Chiara compartía una foto que dejaba ver lo revolucionario que es el pequeño Leo y, de travieso, las miles de veces que esto tiene que haber sucedido. Pero cierto es que, cuando algo súper gracioso pasa, rara vez hay una cámara delante para capturar el momento. Esta vez sí que la había y es para morirse de la risa.

"Mum life" ("Vida de madre"), escribía Chiara junto a una foto collage posando con Leo en la que él llevaba un rastrillo de arena y casi se lleva a la influencer por delante. Esta vez lo ha conseguido. En el vídeo se ve cómo Chiara lo tiene en brazos con una raqueta en la mano y, mientras él juega, ella le toca la nariz para llamar su atención. Sí que la llamó sí, tanto que Leo se giró y le dio un raquetazo a su madre en la cara.

De fondo, Fedez, que no puede ser más oportuno, pone la canción de "Baby One More Time" de Britney Spears. Las risas no han sido pocas y tanto él como ella han compartido el vídeo riéndose de la vida de madre e influencer que intentan llevar con un niño que va a ser más famoso que sus dos padres juntos.

