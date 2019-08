19 ago 2019

Jennifer López lo ha vuelto a hacer. "¿El qué?", te preguntarás. Pues bien, hacer gala de su cuerpo de acero en las redes sociales. Después de las fotografías en bikini que salieron a la luz y no dejaban su abdomen definido en muy buen lugar (es más, no tenía nada que ver con la imagen que muestra normalmente), la cantante ha decidido que enseñar una instantánea de su trasero en bañador era una buena idea para disipar los rumores de que no está tan en forma como parece.

En la imagen podemos ver a la cantante luciendo un bañador (casi imposible) de color granate con tiras cruzadas. JLo, que está de vacaciones, posaba sin reparo luciendo su trasero y finalizando así los rumores de que había perdido su figura.

Aunque esta no es la primera instantánea que la cantante utiliza para reafirmar que está mejor que nunca (en todos los sentidos). Días después de aparecer sus fotos sin abdominales, la Jennifer subía a su cuenta de Instagram una foto luciéndolos más definidos que nunca.

La cantante debaja claro que sus abdominales son reales, y que además no son fruto del photoshop, sino del ejercicio constante.